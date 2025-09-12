كعادتها، تصدر الفنانة المصرية سماح أنور تصريحات مثيرة للجدل من وقت لآخر، وهذه المرة حول طبيعة الرجل وعلاقاته، خلال لقائها في أحد البرامج الإذاعية.

تصريحات جدلية

وفي حوارها الأخير، أعربت سماح عن رأيها في فكرة أن امرأة واحدة قد لا تكفي للرجل، مبررة ذلك بأن الإنسان بطبعه يميل إلى الملل، مشيرة إلى أن الرجل يكون ملولاً جسدياً بشكل خاص.

وأكدت: «الرجل بطبيعته لا يحب الكلام الكثير، بينما المرأة تعبر عن مشاعرها بالكلام، وعندما يمل جسدياً يلجأ إلى امرأة أخرى للهروب من الحديث الزائد، لكن الحقيقة أن المرأة هي من تملك مفاتيح الاستقرار لأنها الأقدر على الاحتواء والعاطفة».

فكرة الارتباط والزواج

تصريحات سماح هذه أعادت فتح النقاش حول العلاقات الزوجية وطبيعة العلاقات العاطفية بين الرجل والمرأة، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وتطرقت سماح في الحديث عن موقفها من فكرة الارتباط وتجربة الزواج مرة أخرى، وكشفت أنها اتخذت قراراً نهائياً بعدم الدخول في أي علاقة عاطفية مرة أخرى.

وأضافت: «لا أؤمن بمقولة لكل سن حلاوته، بل أرى أن لكل شخص حلاوته الخاصة، العمر بالنسبة لي لا يمثل ضغطاً، لكنه تحول إلى وسيلة تجارية لدفع السيدات نحو البوتوكس والفيلر، وهي أشياء لا تشغلني على الإطلاق».

آخر أعمال سماح أنور

وكانت آخر أعمال سماح أنور الدرامية مسلسل «كتالوج»، الذي عرض سابقاً وسط تفاعل الجمهور، وجمع العمل كلاً من محمد فراج، ريهام عبدالغفور، سماح أنور، تارا عماد وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي.