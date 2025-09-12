رنا سماحة تثير الجدل بمنشور غامض وسط تساؤلات.. ما علاقة طليقها؟

أثارت المطربة المصرية رنا سماحة موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها منشورًا غامضًا على حسابها في «فيسبوك»، قالت فيه إن شخصًا ما أعلن خطوبته بعد أن تزوج عرفيًا، تلك المنشور الذي فتح باباً للتساؤلات أمام متابعيها حول المقصود. ردود فعل خطوبة سامر أبو طالب

وجاء منشور رنا سماحة بعد ساعات قليلة من إعلان طليقها، الملحن سامر أبو طالب، عبر حسابه على منصة «إنستغرام» خطوبته رسميًا على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى هبة زكريا، وذلك بعد أشهر قليلة من انفصاله عن أم ابنه.

وحظي منشور رنا سماحة بتفاعل كبير من جمهورها، حيث تساءل البعض عما إذا كانت تشير إلى واقعة حقيقية أم أنها مجرد عبارة ساخرة أو جملة مقتبسة من عمل فني.

وفي يناير الماضي، أعلنت رنا سماحة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي انفصالها عن سامر أبو طالب، في خبر أثار جدلًا داخل الوسط الفني، لا سيما أن الثنائي شكّل حالة فنية مميزة منذ زواجهما عام 2020 وحتى الطلاق في 2025.

أسباب الطلاق

وأوضحت رنا في تصريحات تلفزيونية سابقة أن الانفصال جاء نتيجة تراكم المواقف والصدمات خلال العام الأول من الزواج، الأمر الذي كشف لكل منهما عيوب ومميزات الآخر.

وأكدت أنها تنازلت عن جميع حقوقها المادية، مع الحفاظ على حقوق ابنهما، مشيرة إلى أنها لم تفكر مطلقًا في العودة إلى زوجها السابق.