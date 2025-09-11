في خطوة فنية جديدة، أعلن المطرب المصري بهاء سلطان تعاقده مع المنتج حمدي بدر لإنتاج ألبوم غنائي جديد، مؤكدا أن العمل سيكون مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يضم الألبوم ألوانا موسيقية متنوعة، ويتعاون سلطان فيه مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر، في تجربة يسعى من خلالها لتقديم محتوى فني مختلف يعكس مسيرته المميزة.

ويأتي هذا التعاون بعد سلسلة النجاحات التي حققها سلطان أخيرا من خلال أعماله الغنائية المرتبطة بالسينما والدراما، من بينها أغنية «براحة يا شيخة» من فيلم المطاريد، وأغنيتا «أنا من غيرك» و«حب حياتي» من فيلم الهوى سلطان.

حفل مهرجان صيف بنغازي

وكان سلطان قد أحيا أخيرا حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي برعاية وزارة الثقافة والفنون الليبية، بمشاركة الفنان تامر عاشور. وقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جماهيري كبير، منها: «الواد قلبه بيوجعه»، «براحة يا شيخة»، «أنا غلطان»، «قوم أقف»، «أنا من غيرك»، «يا ترى»، «تعالى أدلعك»، «أنا مصمم»، «قالي»، «أنا مش معاهم»، «صحبي يا صحبي»، «دلوقت عجبناكو».

آخر إصدارات سلطان

يُذكر أن آخر إصدارات سلطان كان «ميني ألبوم» بعنوان «رسيني»، طُرح في أبريل الماضي من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وضم 5 أغنيات هي: «اترموا»، «بتشوف فلان»، «الطيبين»، «ميدالية مفاتيح»، «رسيني».

وتعاون سلطان في هذا الألبوم مع نخبة من أبرز صناع الأغنية في مصر، منهم؛ تامر حسين، منة عدلي القيعي، عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، وسام عبدالمنعم.