عادت الخلافات مجددا بين أسرتي الفنان اللبناني راغب علامة والفنان اللبناني فضل شاكر، بعد أن نشر نجل الأخير، محمد فضل شاكر، مقطع فيديو على حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام» للدفاع عن والده، معبّرا عن استيائه من الهجوم المستمر على والده منذ سنوات.

رسالة حادة إلى راغب علامة

وتضمن الفيديو رسالة علنية وحادة موجهة إلى راغب علامة، اتهمه فيها بالاستمرار في الإساءة لوالده رغم محاولات الصلح السابقة. وأوضح محمد فضل شاكر أن عائلته كانت مستعدة لطي صفحة الخلاف، لكنه فوجئ بتصريحات جديدة لعلامة تتعلق بقضية السلاح التي اتهم فيها والده، مؤكدا براءته.

حملة ممنهجة

وأشار نجل شاكر إلى وجود حملة ممنهجة ضد والده يقودها بعض الفنانين والإعلاميين اللبنانيين، مؤكدا أنه علم أن راغب علامة يسعى لحل مشاكله مع والده، وأن الأخير لا يمانع الصلح، رغم الهجمات المستمرة منذ 13 عاما.

وأضاف: «تواصلت مع مقربين لحل الخلاف، رغم تشهيرك بوالدي، ومع ذلك وافق والدي على طي الصفحة، لكن فوجئنا بفيديو جديد تتحدث فيه عن السلاح، مع أنك تعلم أن والدي لم يقتل أحدا وقد بُرئ من المحكمة، فمتى قتل والدي؟ والدي حمل السلاح لحماية نفسه، لكن لم يقتل ولم يسرق».

تسجيل صوتي مثير للجدل

كما تطرق شاكر أيضا إلى التسجيل الصوتي الذي أُعيد تداوله سابقا بشكل واسع عبر الصفحات، مؤكدا أنه يعود إلى سبع سنوات مضت، وأن إعادة نشره بهدف إثارة الجدل من جديد.

واختتم محمد فضل شاكر حديثه بالإشارة إلى أن والده يركّز في الفترة الحالية على فنه وأسرته، لافتا إلى أنه ماضٍ في طريقه بثقة، منتظرا أن يظهر الحق وتثبت براءته أمام كل من ظلمه طوال السنوات الماضية، ليعود إلى جمهوره مجددا.