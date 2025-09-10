منصات «السوشال ميديا» تعيد كلوديا حنا إلى الأضواء بعرض فيلم «ورقة جمعية»

أعادت إحدى المنصات العالمية تسليط الضوء على الفنانة العراقية كلوديا حنا، بعد أن بدأت أخيرا عرض فيلم «ورقة جمعية» للمخرج أحمد البابلي، الذي يشارك في بطولته إلى جانبها كل من لوسي وسهر الصايغ. ويأتي عرض الفيلم بعد سنوات من طرحه في دور السينما ومشاركته في عدد من المهرجانات، إذ حصد عدة جوائز، فضلا عن عرضه سابقا على شاشات الطيران العربي والخليجي.



خطوة فارقة في مسيرة كلوديا

يمثل ظهور فيلم «ورقة جمعية» على منصة عالمية خطوة فارقة في مسيرة كلوديا حنا، التي اعتبرت ذلك تتويجا لرحلة فنية امتدت لأكثر من عشر سنوات، بدأت من خلال دراستها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ثم التحاقها بمركز الإبداع مع المخرج خالد جلال، قبل أن تنطلق في عدد من الأعمال المصرية بين الدراما والسينما.





أول عراقية تدخل عالم السينما المصرية



وتعد كلوديا حنا أول فنانة عراقية تدخل عالم السينما المصرية وكذلك يعرض لها فيلم على المنصة نفسها، وتجسد في «ورقة جمعية» شخصية فتاة شعبية تُدعى «هناء»، تعمل في كوافير وتحلم بالخروج من واقع الحارة القاسي، لتواجه سلسلة من التحديات الإنسانية والاجتماعية.



«أم عبدالله» محور الأحداث

تدور أحداث فيلم «ورقة جمعية» حول «أم عبدالله»، وهي امرأة مسنّة تجمع حولها أهل الحارة وتُعد رمزا للأمان والطمأنينة، حتى أن الجميع يعتبرونها العقل المدبّر والملاذ الآمن. ومع وفاتها المفاجئة، تتشتت العائلات ويغيب التضامن، فتعم الفوضى وتضيع القيم التي كانت تجمعهم، في إسقاط درامي على أهمية دور الأم في استقرار المجتمع.





قدمت كلوديا حنا على مدار السنوات الماضية عددا من الأفلام، من أبرزها: سطو مثلث، أوشن 14، قهوة بورصة مصر، يوم العرض، استدعاء ولي عمر، إضافة إلى ورقة جمعية. أما في الدراما التلفزيونية فقد شاركت في أعمال منها: أزمة نسب، السرايا (جزءين)، قصر العشاق، بيت السلايف، فيما تنتظر عرض أحدث أعمالها مسلسل «هابي هالوين» مع حنان مطاوع.