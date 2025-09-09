نقيب الفنانين السوريين لـ«عكاظ»: تصريحات سلوم حداد رأي شخصي

كشف مازن الناطور، نقيب الفنانين السوريين، موقف النقابة من تصريحات الفنان السوري سلوم حداد المثيرة للجدل بعد سخريته من طريقة نطق الممثلين المصريين للغة العربية بالفصحى.

تعليق نقيب الفنانين السوريين

أوضح مازن الناطور، في تصريحات خاص لـ «عكاظ»، أن النقابة لم تتخذ أي إجراءات قانونية تجاه الفنان سلوم حداد بعد سخريته من الممثلين المصريين، مؤكدًا أن ما صدر عنه يعد رأيًا شخصيًا من حقه التعبير عنه.

وأشار الناطور إلى احترامه وتقديره للشعب والممثلين المصريين، قائلاً: «مصر أم الدنيا بتاريخها وفنها بلا شك»، موضحًا أن ردود فعل الجمهور تقع على عاتق الفنان نفسه، وأن النقابة ليست طرفًا قانونيًا في هذا الموضوع.

تعليق نقيب المهن التمثيلية في مصر

بدوره، علّق نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، قائلاً إنه يرفض تماماً أي إساءة تُوجَّه للفنانين المصريين، مؤكداً: «من يتحدث عن المصريين عليه أن يعرف قدر من يخاطب، فنحن أساس الحضارة والفنون».

أزمة سلوم حداد

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة عقب تصريحات الفنان السوري سلوم حداد في مؤتمر صحفي، حيث انتقد خلالها أداء عدد من الفنانين المصريين في نطق اللغة العربية الفصحى.

وذكر حداد أن «قلة من الممثلين المصريين يجيدون النطق السليم للفصحى»، مشيراً إلى أن الراحلين عبدالله غيث ونور الشريف كنماذج بارزة، فيما اعتبر أن «الكثيرين يواجهون صعوبة خاصة في تعطيش حرف الجيم».

كما سخر من نطق بعضهم لعبارة: «وماذا جئت تفعل في هذا الوقت؟» قائلاً: «يا أخي لا يستقيم هذا»، الأمر الذي أثار موجة غضب بين الفنانين المصريين، ودفع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي إلى الرد على تصريحاته.