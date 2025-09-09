1800 فنان يقاطعون المؤسسات الثقافية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

وقّع أكثر من 1800 شخصية من صناعة السينما العالمية، بينهم نجوم كبار من هوليوود وأوروبا، رسالة مفتوحة تعلن مقاطعتهم للمؤسسات السينمائية الإسرائيلية، متهمين إياها بـ«التواطؤ في جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة».

الرسالة التي نشرتها صحيفة الغارديان، شددت على أن الموقعين «لن يعرضوا أفلامهم، أو يشاركوا، أو يتعاونوا بأي شكل مع مهرجانات أو شركات إنتاج أو منصات بث إسرائيلية مرتبطة بالاحتلال والفصل العنصري».

نجوم على قائمة المقاطعة

من بين الموقعين أسماء بارزة مثل: الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان، والممثل ريز أحمد، وإيمي لو وود وجوش أوكونور، والنجمة تيلدا سوينتون، والممثل الأمريكي مارك روفالو، والممثلة إيما ستون، والإسباني خافيير بارديم، والمخرج المكسيكي غايل غارسيا برنال، إضافة إلى مخرجين كبار مثل: كين لوش ويورغوس لانثيموس وآدم مكاي وأفا ديفيرناي.

خلفية تاريخية للموقف

منظمة Film Workers for Palestine التي قادت المبادرة قالت إن الحملة مستلهمة من الموقف التاريخي لعدد من صناع الأفلام الذين رفضوا عرض أعمالهم في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري. لكنها تميزت هذه المرة بتحديد أسماء مؤسسات إسرائيلية بعينها، مثل: مهرجان القدس السينمائي، مهرجان حيفا الدولي، Docaviv، وTLVfest.

يهود يتضامنون مع فلسطين

الرسالة حملت توقيعات عدد من الشخصيات اليهودية المعروفة بدعمها للقضية الفلسطينية، بينهم: إيلانا غليزر، وهانا أينبيندر، وإيما سيليجمان، ووالاس شون، ما أضفى زخماً إضافياً على الموقف.

تزايد الدعوات

تأتي هذه الخطوة بعد شهر واحد من رسالة أخرى وقّعها نحو 200 كاتب بريطاني وأيرلندي، طالبوا خلالها بمقاطعة شاملة لإسرائيل حتى تزويد سكان غزة بالمياه والغذاء والمساعدات الطبية بشكل كافٍ، تحت إشراف الأمم المتحدة.