عادت الخلافات بين الإعلامية بوسي شلبي ونجلَي الفنان الراحل محمود عبدالعزيز مجددا، عقب رفض النيابة العامة الالتماس المقدم من الأسرة ضد قرار حفظ محضر اتهامها بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

وكشفت التحقيقات عدم توافر القصد الجنائي في واقعة التزوير، موضحة أن بعض البيانات كانت مغلوطة في الأساس، فيما أثبتت الوثائق الرسمية السابقة استمرار العلاقة الزوجية شكليا حتى وفاة الفنان عام 2016.

شهادة ابنة شقيقة الراحل: بوسي ظلت زوجته حتى وفاته

وخلال التحقيقات، أدلت داليا محمد العربي، ابنة شقيقة الراحل، بشهادتها مؤكدة أن بوسي شلبي ظلت زوجة خالها حتى وفاته، وأن الطلاق الذي وقع كان غيابيا فقط لإرضاء نجليه.

شهادة نجلَي الراحل

في المقابل، تمسك نجلا الفنان، محمد وكريم محمود عبدالعزيز، بأن والدهما طلّق بوسي شلبي رسميا عام 1998، مؤكدين أن المحكمة سبق ورفضت دعوى أقامتها لإثبات رجعتها إليه.

شهادة شقيق الراحل

كما أشار شقيق الفنان، طارق عبدالعزيز، إلى أن الطلاق تم غيابيا بحضوره، وأن التواصل بين الطرفين اقتصر لاحقا على عملها كمديرة أعمال الراحل، دون أن يخبره شقيقه بحدوث أي رجعة.

شهادة جار

بينما أكد أحد الجيران السابقين للفنان ويدعي خالد محمد محمود أبو السعود أنه كان يشاهد بوسي شلبي تقيم معه ونجليه في شقتهم، بوصفهم أسرة واحدة.

نص أقوال الإعلامية بوسي شلبي

وخلال أقوالها أمام النيابة، أوضحت بوسي شلبي أن ما جرى كان «طلاقا صوريا» لإرضاء نجليه، مؤكدة أنها ظلت زوجة الراحل أمام الجميع وفي الوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن جواز سفرها الصادر عام 2004 تضمن تأشيرة عمرة باسم محمود عبدالعزيز كمَحرَم لها، معتبرة نفسها زوجته أمام الله والناس حتى وفاته.

تجاهل قرار النيابة

وتجاهل الفنان محمد محمود عبدالعزيز، سابقا، قرار النيابة العامة، الصادر أمس الأول (الأحد)، برفض الالتماس المقدم منه وشقيقه كريم، بشأن التحقيق في محضر تزوير البيانات الخاصة ببطاقة الرقم القومي للإعلامية بوسي شلبي، والاكتفاء بحفظ البلاغ. ونشر محمد عبر حسابه على «فيسبوك» صورا من إجازته في فرنسا، معلقا: «بفكر أشتري آيس كريم.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا»، في أول تعليق له عقب القرار.