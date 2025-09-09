هاجم نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان المصري أشرف زكي، تصريحات الفنان السوري سلوم حداد التي سخر فيها من طريقة نطق بعض الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.

تعليق أشرف زكي

وقال زكي في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، إنه لا يقبل أي إهانة للفنانين المصريين، مؤكداً: «أي فنان عندما يتحدث عن المصريين يجب أن يعرف جيداً عمّن يتحدث، فنحن أصل الحضارة والفنون».

واستشهد نقيب الممثلين ببيت شعر للشاعر المتوكل الليثي قائلاً: «يا أيها الرجل المعلم غيره *** هلا لنفسك كان ذا التعليم»، في إشارة لرفضه ما صدر عن سلوم حداد من تصريحات ساخرة لنطق للممثلين المصريين للغة العربية.

ماذا قال سلوم حداد؟

جاء ذلك بعد أن خرج الفنان السوري سلوم حداد في أحد المؤتمرات الصحفية، يسخر من الفنانين المصريين، قائلاً: «قلّة من الأشقاء في مصر من الممثلين هم من يستطيعون نطق الفصحى بشكل سليم، ومنهم الراحلان عبدالله غيث ونور الشريف».

وخلال حديثه، أوضح حداد أن عدداً من الممثلين في مصر يواجهون صعوبة واضحة في نطق الحروف نطقاً سليماً، مضيفاً: «بقية الممثلين في مصر لديهم مشكلة حقيقية مع تعطيش حرف الجيم».

وعلق سلوم حداد ساخراً من طريقتهم في نطق عبارة: «وماذا جئت تفعل في هذا الوقت؟» قائلاً: «يا أخي لا يستقيم هذا»، الأمر الذي أحدث غضباً كبيراً لدى الممثلين المصريين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية وعلى رأسهم النقيب أشرف زكي.

آخر أعمال سلوم حداد

قدم الممثل السوري سلوم حداد العديد من الأعمال خلال مسيرته الفنية، وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل «سيوف العرب»، الذي عُرِضَ في هذا العام، وشارك فيه كل من الفنان جمال سليمان، باسم ياخور، منذر رياحنة، نضال نجم، خالد نجم، عاكف نجم، وآخرون.