أكدت زينب حسن، والدة الفنانة الشابة رنا رئيس، أن ابنتها استعادت عافيتها بشكل ملحوظ بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة استغرقت أكثر من ستّ ساعات داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

تحسن الحالة الصحية

وقالت زينب حسن في تصريحات خاصة لـ«عكاظ» إن رنا تتمتع حالياً بصحة جيدة، مشيرة إلى أن الأطباء سيقررون خلال الساعات القادمة الموعد النهائي لخروجها من المستشفى، والمتوقع أن يكون اليوم (الثلاثاء).

ونفت والدة الفنانة الشابة ما تردد من شائعات حول خضوعها لعملية إجهاض تسببت في تدهور حالتها الصحية، موضحة أن الحقيقة تعود إلى عملية أجرتها قبل ثلاثة أشهر، أعقبها نزيف حاد استمر أربعة أيام، وهو ما أدى إلى مضاعفات استدعت التدخل الجراحي الأخير.

أول ظهور بعد الجراحة

شارك شقيق الفنانة الشابة رنا رئيس، أول صورة لها من داخل المستشفى، عقب خضوعها لعملية جراحية طارئة إثر تعرضها لنزيف مفاجئ.

وظهرت رنا في الصورة على سرير المرض بجانب شقيقها الذي حرص على طمأنة جمهورها قائلاً: «الحمد لله ربنا يخليكو ليا وميحرمنيش منكو أبداً».

رسائل دعم ودعاء

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تفاعلاً واسعاً فور إعلان خضوع رنا رئيس إلى عملية جراحية دقيقة إثر تعرضها لنزيف حاد استمر لمدة 4 أيام دون تحديد الأطباء تشخيصاً دقيقاً للحالة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على توجيه رسائل دعم ودعاء لها، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى نشاطها الفني، في مشهد يعكس مكانتها المميزة داخل الوسط الفني وخارجه.

آخر أعمال رنا رئيس

يُذكر أن رنا رئيس كانت قد انضمت أخيراً لأسرة فيلم «سفاح التجمع» بطولة أحمد الفيشاوي، ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض المصرية والعربية، ويشارك في بطولته أيضاً كل من صابرين، سنتيا خليفة، انتصار، مريم الجندي، آية سليم، غفران محمد، نور محمود، والعمل من تأليف وإخراج محمد صلاح عزب، وإنتاج أحمد السبكي.