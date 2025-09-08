«حبيبي يا نور العين».. القصة الكاملة للأغنية التي صنعت عالمية عمرو دياب

في عام 1996، انطلقت أغنية «حبيبي يا نور العين» لتصبح نقطة تحول حاسمة في مسيرة الفنان المصري العالمي عمرو دياب. وبدأت القصة عندما لفت انتباهه لحن بسيط وضعه شقيقه عماد دياب، ليتبين لاحقاً أن اللحن الأصلي كان من إبداع الفنان الليبي ناصر المزداوي.

سحر التعاون الفني

لم يكتفِ عمرو بالمقطوعة الموسيقية وحدها، بل تعاون مع الشاعر أحمد شتا والموزع الموسيقي حميد الشاعري لإعادة صياغة الأغنية بأسلوب جديد وكلمات مبتكرة، ما منحها روحاً عربية أصيلة ومزيجاً موسيقياً جذاباً يلائم الذوق العالمي.

كليب عالمي

تم تصوير الفيديو كليب للأغنية في مدينة الغردقة المصرية، تحت إشراف المخرج الشهير طارق العريان، بمشاركة نيكول بردويل ملكة جمال لبنان وعارضة الأزياء لاميتا فرنجية، ليجمع بين الجمال والطابع العالمي للأغنية.

نجاح غير مسبوق

حققت الأغنية نجاحاً باهراً ليس فقط في العالم العربي، بل في العالم أيضاً. وأسهمت بشكل مباشر في حصول عمرو دياب على جائزة World Music Award عام 1998 كأكثر فنان مبيعاً في الشرق الأوسط، ما رسخ مكانته كرمز للموسيقى العربية على الساحة الدولية.

إرث فني خالد

على الرغم من مرور عقود على إصدارها، تظل «حبيبي يا نور العين» واحدة من أبرز الأغاني التي صنعت التاريخ الموسيقي العربي، وأصبحت علامة فارقة في مسيرة عمرو دياب، محققة شهرة واسعة جعلت منه سفيراً للموسيقى العربية في العالم.