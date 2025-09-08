أعلنت اللجنة المختصة باختيار الفيلم المصري المرشح لجوائز الأوسكار عن ترشيح فيلم «عيد ميلاد سعيد» بطولة النجمة نيللي كريم، بعد أن حصل على أغلبية أصوات الأعضاء من الجولة الأولى للتصويت، متفوقاً على الأفلام النهائية المنافسة؛ «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، «رفعت عيني للسما»، «سنو وايت»، «شرق 12»، «الهوى سلطان»، «ضي».

موعد العرض بدور السينما

وقررت اللجنة في اجتماعها، أمس، الذي حضره 16 عضواً من أعضاء لجنة الاختيار، طرح فيلم «عيد ميلاد سعيد» بدور العرض السينمائي تجارياً يوم 17 سبتمبر الجاري.

الفيلم من بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، والطفلة ضحى رمضان، وتأليف سارة جوهر وزوجها المخرج محمد دياب الذي شارك أيضاً في إنتاجه إلى جانب أحمد الدسوقي، أحمد عباس، أحمد بدوي، بمشاركة النجم والمنتج الأمريكي جيمي فوكس.

«عيد ميلاد سعيد» يفتتح مهرجان الجونة

كما أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار الفيلم ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة المقرر انعقادها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بحضور فريق العمل ونجوم الفن.

تعليق حنان مطاوع

من جانبها، علّقت الفنانة المصرية حنان مطاوع على هذا الاختيار، معربة عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في الفيلم، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «اللهم لك الحمد والشكر».