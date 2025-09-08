روّجت المطربة المصرية أنغام، لأول حفل لها في العاصمة البريطانية لندن، سيُقام يوم 23 سبتمبر على مسرح قاعة ألبرت، في أول ظهور فني لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة التي استمرت منذ أكثر من شهر ونصف، حيث خضعت للعلاج في أحد المستشفيات الكبرى بألمانيا.

وشاركت أنغام، مقطع فيديو ضمت فيه عدداً من الصور لها من حفلاتها الأخيرة عبر صفحتها الشخصية بمنصة «فيسبوك» وتعليق: «بعد رحله صعبة اجتازتها بالإيمان وقوة الدعاء، تعود أنغام لتقف على واحد من أعظم المسارح العالمية.. رويال ألبرت هول بلندن، يوم 23 سبتمبر، في أمسية موسيقية لن تتكرر».

لقاء استثنائي

وأوضحت أنغام في منشورها: «إنها ليست مجرد حفلة، بل لحظة لقاء طال انتظارها.. ليلة تكتب سطوراً جديدة في حكاية فنانة غيّرت وجدان أجيال كاملة، أنغام تدعوكم من القلب، لتشاركوها هذه العودة الاستثنائية، وتكونوا جزءاً من أمسية خالدة تبقى في الذاكرة إلى الأبد».

وعادت أنغام -سابقاً- إلى مصر، بعد رحلة صعبة مع المرض والعلاج بألمانيا منذ أكثر من شهر ونصف، واستقرت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية وتعافت بشكل نهائي.

واختارت أنغام قضاء عطلتها الصيفية واستكمال فترة النقاهة في فيلتها الخاصة بإحدى القرى السياحية في منطقة الساحل الشمالي، تحت إشراف طبي متكامل.