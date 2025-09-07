نقل نجل سامي مغاوري إلى العناية المركزة.. والفنان يكشف لـ «عكاظ» التطورات

طمأن الفنان المصري سامي مغاوري، جمهوره ومتابعيه، على تطورات الحالة الصحية لنجله كريم، بعد دخوله العناية المركزة بشكل مفاجئ خلال الفترة الماضية، إثر إجرائه 6 عمليات جراحية في المعدة.

تطورات الحالة الصحية لنجل سامي مغاوري

وقال سامي مغاوري في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ»، إن الحالة الصحية لنجله شهدت تحسناً بشكل كبير، لذلك قرر الأطباء خروجه من العناية المركزة ونقله إلى غرفة عادية، موجهاً الشكر لكل من سأل عن نجله في أزمته الصحية.

وعن موعد خروجه من المستشفى، أكد «مغاوري» أنه لم يستقر الأطباء على تحديد موعد معين لخروج نجله من المستشفى، لافتًا إلى أنه من الممكن خروجه اليوم أوغداً، ويستكمل العلاج في المنزل.

وتعرض كريم سامي مغاوري لمضاعفات خطيرة إثر إجرائه 6 عمليات جراحية في المعدة، ما أدى إلى تدهور حالته ونقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.