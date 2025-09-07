طالبت الصفحة الرسمية للفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، بعد أن تداولت أنباء تدهور حالتها جراء الوعكة الصحية التي أُدخلت على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في أغسطس الماضي.

وشاركت الصفحة الرسمية لحياة الفهد منشوراً بصورة لها عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، مرفقة بدعاء مؤثر، طالبة من المتابعين الدعاء لها بالشفاء.

وجاء في التعليق: «بسم الله الرحمن الرحيم، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، صدق الله العظيم.. نسألكم الدعاء، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لأمنا الغالية حياة الفهد».

وانهالت العديد من تعليقات الجمهور على المنشور داعين لها بالشفاء العاجل. وجاءت التعليقات على المنشور بالقول: «ربنا يشفيها ويعطيها العافية»، «ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة»، «يا رب اشف كل روح تتألم على الأرض»، وغيرها من التعليقات.

وفي 13 أغسطس الماضي، كشفت أسرة ومؤسسة حياة الفهد في بيان صادر عن مكتبها نقلها إلى العناية المركزة، امتداداً لأزمة صحية تعرضت لها منذ أكثر من أسبوعين، أعقبت إصابتها بجلطة دماغية، قبل أن تتفاقم حالتها في الأيام الماضية.

وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصنّاع الترفيه، الذي تشغل الفنانة منصب نائب رئيسه، أن الزيارة ممنوعة عنها حالياً حفاظاً على سلامتها، مع التوصية باحترام خصوصيتها خلال هذه المرحلة الحرجة، على أن يتم إعلان أي مستجدات فور ورودها.