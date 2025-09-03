كشفت الفنانة المصرية نادية مصطفى، المتحدثة باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر، تطورات الحالة الصحية للمايسترو سليم سحاب، الذي يُعد أحد رموز الموسيقى العربية، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة ضغوط في العمل.

وقالت نادية مصطفى، في بيان صحفي، إن يتمتع المايسترو سليم سحاب بحالة صحية جيدة حالياً ويتماثل الشفاء، متمنية النقابة أن يمنّ الله عليه بدوام الصحة والعافية، ليواصل عطاءه الفني الكبير ومسيرته المشرفة في خدمة الموسيقى العربية.

وأكدت النقابة على دعمها الكامل للمايسترو سليم سحاب، تقديرًا لما قدمه من إسهامات فنية وتربوية أثرت الساحة الموسيقية في مصر والوطن العربي.

وكان قد تعرض، المايسترو سليم سحاب، لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته، حيث نصحه الأطباء بالراحة التامة.

وكتبت الصفحة الرسمية لسليم سحاب، منشورًا عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»، معلنة من خلاله تأجيل جولة المايسترو سليم سحاب التي كانت مقررة لاكتشاف المواهب الغنائية في إقليم القناة وشمال وجنوب سيناء، بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.