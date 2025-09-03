أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، تصالحها مع المستشار القانوني ياسر قنطوش وتراجعها عن الخلافات التي كادت أن تصل إلى ساحة القضاء، مؤكدة أن ما حدث بينهما سوء تفاهم.

وأصدرت شيرين عبد الوهاب، بياناً توضيحاً عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، حيث قالت إن ما حدث من خلافات بينها وبين المستشار ياسر قنطوش ما هو إلا سوء تفاهم عابر يحدث بين الإخوان.

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها تعتبر ياسر قنطوش بمثابة أخ وصديق لها ومن أكثر الأشخاص الذين يحرصون على مصلحتها، قائلة: «الأستاذ ياسر أخ وصديق ومن أكثر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير».

كما أضافت شيرين، أن المستشار ياسر قنطوش لا يزال يتولى تمثيلها القانوني، مؤكدة أنها لم تُلغِ أيا من توكيلاتها له وما زال هناك استمرار في التعاون بينهما، قائلة: «الأستاذ ياسر كان وهيفضل المحامي بتاعي ومعنديش محامي غيره، اختلاف وجهات النظر أحياناً بيتسبب في خلافات بسيطة نقدر نحلها، وده اللي حصل فعلاً».

وكانت بدأت الأزمة بين شيرين عبد الوهاب ومحاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، بعدما أصدر الأخير بياناً ناشد فيه وزير الثقافة ووزارة الصحة بإرسال لجنة طبية لتقييم حالتها النفسية والصحية بسبب تصرفاتها الأخيرة، مؤكداً أن هناك شخصاً لم يسمّه حوّل حياتها إلى «جحيم»، ويمثل تهديداً خطيراً لاستقرارها النفسي والصحي.