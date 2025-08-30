«لأول مرة».. آمال ماهر تعد جمهورها بمفاجآت حصرية من خلال بث مباشر

أعلنت الفنانة المصرية آمال ماهر، عن إعدادها لمفاجأة لجمهورها، من خلال مشاركتها لأول مرة في احتفالية موسيقية عبر منصة «تيك توك»، وذلك من خلال بث مباشر يُقام مساء اليوم (الجمعة) 29 أغسطس.

وشاركت آمال ماهر، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، مؤكدة من خلاله حماسها للظهور لأول مرة ضمن فعالية Music Live، مشيرة إلى أنها ستتحدث مع جمهورها عن ألبومها الجديد الذي أطلقته مؤخراً.

وكشفت آمال ماهر أنها ستفصح عن مفاجآت حصرية لجمهورها لأول مرة خلال البث المباشر، موجهة الدعوة لكل من يمتلك موهبة في الغناء مشاركتها باللايف للتفاعل والغناء معها، لافتة أنها ستقدم عدداً من الأغنيات، وتمثل تلك الخطوة بداية تجربة جديدة.

وكانت أطلقت آمال ماهر، أخيراً، ألبومها الجديد الذي حمل عنوان «حاجة غير»، عبر منصات الموسيقى المختلفة بالفترة الأخيرة، حيث ضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة، تمزج بين الطرب الكلاسيكي والإحساس العصري، من أبرزها: «رقم واحد»، «خبر عاجل»، «مضمونة»، و«ليه سكتوا»، وغيرها من الأغاني.

ولاقى الألبوم ردود فعل إيجابية واسعة من جمهورها فور طرحه عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» والمنصات الموسيقية، حيث عادت آمال من خلال تلك الألبوم لجمهورها بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية.