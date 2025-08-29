ياسمين رئيس لـ«عكاظ»: «ماما وبابا» كوميديا عائلية بلمسات إنسانية

أعربت الفنانة المصرية ياسمين رئيس في تصريح خاص لـ«عكاظ» عن سعادتها ببطولة فيلمها الجديد «ماما وبابا»، مؤكدة أنه عمل فني متكامل يناسب جميع أفراد الأسرة، من الأطفال إلى الكبار، ويمزج بين الكوميديا والمواقف الطريفة مع لمسات إنسانية.

وأوضحت ياسمين أنها لطالما رغبت في تقديم عمل عائلي بهذا الشكل، متمنية أن يلقى الفيلم إعجاب الجمهور. وأشارت إلى أن تعاونها الأول مع الفنان محمد عبد الرحمن «توتا» كان تجربة مميزة وممتعة، حيث وجدت بينهما كيمياء فنية وإنسانية تتطلع إلى تكرارها في أعمال قادمة.

وأضافت أن «ماما وبابا» لم يتضمن الكثير من الصعوبات بحكم طبيعته الكوميدية، لكن التمثيل يظل مهنة مليئة بالتحديات. أما عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2026، فأكدت أنها تدرس عدداً من السيناريوهات ولم تحسم قرارها حتى الآن.

الفيلم من تأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، كل من وئام مجدي، محمد المحمدي، حنان يوسف، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وينتمي إلى الأعمال الكوميدية ذات الطابع العائلي.