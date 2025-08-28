«بعد شائعات انفصالهما».. ياسمين رئيس رفقة زوجها رجل الأعمال في عرض فيلمها الجديد

خطفت الفنانة ياسمين رئيس الأنظار رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، في أول ظهور لهما بالعرض الخاص لفيلمها الجديد «ماما وبابا»، بعد خروج العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية حول انفصالهما.

وحرص على حضور العرض الخاص أبطال العمل ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، بجانب كل من محمد مهران، وئام مجدي وعدد من الفنانين والبلوجرز، وذلك في أحد السينمات الكبرى بمنطقة 6 أكتوبر.

يجسد محمد عبدالرحمن شخصية مهندس ضمن أحداث الفيلم، فيما تظهر ياسمين رئيس بدور ربة منزل، وهما زوجان ضمن أحداث فيلم «ماما وبابا»، والعمل تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعي.

ويعدّ فيلم «ماما وبابا» من بطولة محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، حنان يوسف، وسامي مغاوري، وسامح كمال، وآخرين، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي في العديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

وعلى جانب آخر، تواصل ياسمين رئيس، تصوير فيلم «الست لم »، والعمل من بطولة يسرا، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مى حسن، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبوغريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.