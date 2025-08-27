فنان مصري شهير يستغيث بالمسؤولين ويصدم الجمهور بحالته الصحيّة

كشف الفنان المصري القدير توفيق عبدالحميد، تفاصيل استغاثته بالمسؤولين وبالتحديد رئيس مرفق مياه المنتزه في محافظة الإسكندرية، بعد أن تمّت إزالة عداد المياه الخاص بمنزله، الذي لم يأتِ للعيش فيه منذ 15 عاماً.

وقال توفيق عبدالحميد في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ»، إنه يمتلك منزلاً منذ سنوات طويلة في محافظة الإسكندرية، كان يطل على البحر مباشرة، ولكن لم يكن يعيش فيه لفترة طويلة منذ 15 عاماً بسبب تعدد البناءات حول منزله التي جعلته غير مناسبٍ له.

وأشار الفنان المصري أنه كان يدفع إيصالات للخدمات طول فترة غلق منزله، لكنه لاحظ بشكل مفاجئ إزالة عداد مياه وأيضا فاتورة مستحقات المياه كانت أكثر مما ينبغي ولم تكن طبيعية، قبل أن يفاجأ برفع العداد وتغريمه 20 ألف جنيه.

وأضاف «توفيق عبدالحميد» أنه طالب الموظف الذي حرَّر محضر الغرامة أن يطلع على عداد الكهرباء ليتأكد من عدم الاستهلاك فطالبه بدفع 2,000 جنيه فورًا، ما جعله يغضب من الأمر واشتعلت الأزمة بينهما.

وأكد «عبدالحميد» أنه تواصل معه هاتفياً المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية لحل الأزمة، لافتاً أن الأمر تمّت معالجته موجهاً الشكر له على فعله الذي فاق التوقعات، وهو يمثل قدوة لموظف عام يُقتدى بها.

وحول آخر تطورات حالته الصحية، قال توفيق عبدالحميد إن حالته الصحية أصبحت بالوقت الحالي ليست جيدة، ولا يستطيع التحرك إلا بصعوبة في منزله، لافتًا أنه يواظب على تناول العلاج والمتابعة مع الأطباء بشكل يومي.

يذكر أن آخر أعمال توفيق عبدالحميد الدرامية كان مسلسل «يوتيرن»، بطولة الفنانة ريهام حجاج، الذي عُرض في سباق رمضان 2022، ومن ثم قرر الاعتزال وابتعد عن الساحة الفنية بسبب أزماته الصحية وتأثيرها على حركته.