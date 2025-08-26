نفي إياد، مدير أعمال الفنان اللبناني فضل شاكر، ما تردد حول تعاقده على تقديم أول حفل له في مصر بعد انتهاء أزماته والقضايا الموجهة له خلال السنوات الماضية.

وأكد مدير أعماله في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن فضل لم يتعاقد لإقامة حفل في أي دولة بالعالم حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيكون أولى إطلاق حفلاته من تنظيم إحدى شركات التنظيم المعروفة في السعودية، والتي من المقرر أن تنتج له ألبومين خلال الفترة المشاركات القادمة.

وأوضح إياد أن أزمات فضل شاكر السياسية والقضائية أوشكت على الانتهاء بشكل كامل على أن يقدم جولة حفلات فنية لم تسبق للمرة الأولى، مطالباً من الجمهور توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي أخبار أو إعلانات مضللة.

يشار إلي أن فضل شاكر طرح أغنيته الجديدة بعنوان «صحاك الشوق» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة.

والأغنية من كلمات وألحان جمانة جمال، وتولى التوزيع الموسيقي حسام صعبي، فيما جاء الفيديو كليب من إخراج المخرجة الأردنية فاطمة رشا شحادة، التي قدمته في قالب بصري بسيط يركز على أجواء الأغنية.

الجدير بالذكر أن فضل شاكر نجح في تحقيق نجاح واسع بأغنية «كيفك ع فراقي»، التي قدمها بالتعاون مع نجله محمد، بالفترة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،، وحصد على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.