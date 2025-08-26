شاركت المطربة المصرية أنغام، جمهورها، ظهورها للمرة مرة رفقة نجليها بعد عودتها إلى مصر، أمس الاثنين، وذلك بعد انتهائها من رحلة علاجية صعبة بألمانيا استمرت أكثر من شهر ونصف.

وظهرت أنغام في الصور التي شاركتها عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام» رفقة نجليها في منطقة الساحل الشمالي بالقاهرة لقضاء فترة النقاهة هناك.

وخطفت أنغام أنظار الجمهور في الصور التي نشرتها بملامح ابتسامتها، في إشارة واضحة إلى تحسن حالتها الصحية وعودتها تدريجياً إلى حياتها الطبيعية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على توجيه رسالة دعم ومحبة لأنغام بعد عودتها إلى مصر، متمنين لها دوام الصحة والعافية والعودة إلى جمهورها في حفل قريب.

ومن جانبه، كشف الإعلامي المصري محمود سعد، كواليس لقائه الأول بأنغام بعد عودتها إلى مصر، حيث كتب منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، وقال: «من الطائرة على أرض مصر سمعت صوت أنغام وقلت لها الحمد لله على السلامة نورت بلدك وصوتها جميل ومتألق كالعادة».

يُذكر أن أنغام خضعت خلال الفترة الأخيرة لعمليتين جراحيتين صعبة دقيقة، الأولى في البنكرياس، تلتها جراحة معقدة لاستئصال جزء منه، ما استدعى خضوعها لرحلة علاجية دقيقة ومتابعة طبية مستمرة في أحد المستشفيات الكبرى بألمانيا.