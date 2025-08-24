كشف المايسترو السعودي هاني فرحات كواليس تواصله مع الفنانة المصرية أنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة التي استدعت إجراء عمليتين جراحيتين في البنكرياس.

وأكد فرحات في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن حالة أنغام شهدت تحسناً ملحوظاً، وبدأت تتحرك داخل غرفتها وتتناول الطعام بشكل طبيعي، مشيراً إلى أنه يتواصل معها يومياً عبر الهاتف والفيديو للاطمئنان عليها.

ونفى فرحات صحة الشائعات التي تحدثت عن إصابة أنغام بمرض السرطان، موضحاً أن الأطباء سيحددون قريباً موعد خروجها من المستشفى، على أن تعود إلى مصر بعد استكمال الفحوصات الطبية.

يُذكر أن أنغام خضعت أخيراً لعملية دقيقة في البنكرياس، تلتها جراحة معقدة لاستئصال جزء منه، ما استدعى خضوعها لرحلة علاجية دقيقة ومتابعة طبية مستمرة في ألمانيا.