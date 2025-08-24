أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تحضيره أغنية جديدة مخصصة للجمهور السعودي، ستُطرح خلال «موسم جدة 2025»، مؤكداً أنها ستكون مختلفة وتحمل طابع المفاجأة، دون أن يكشف عن اسمها أو موعد إصدارها.

يأتي ذلك بعد أيام من إحيائه حفلاً ناجحاً في بيروت، حيث قدّم لأول مرة أغنية خاصة للجمهور اللبناني باللهجة المحلية، لاقت تفاعلاً واسعاً من الحضور.

رمضان أوضح في تصريحات إعلامية أنه قرر الغياب عن موسم دراما رمضان 2026، ليستكمل مشاريعه السينمائية وحفلاته الغنائية، مؤكداً أنه يركز حالياً على إنتاج الأفلام واللقاء المباشر مع جمهوره عبر الحفلات الفنية.