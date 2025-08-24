تابعوا عكاظ على
الفنانة أميمة طالب.
الفنانة أميمة طالب.
فيصل بن تركي.
فيصل بن تركي.
تجاوزت أغنية «ضعت منك» للفنانة أميمة طالب خلال عام حاجز الـ30 مليون مشاهدة، مسجلة رقماً قياسياً ضمن أعمالها الفنية، ومؤكدة حضورها في الساحة الغنائية السعودية والعربية. الأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، حيث يأتي هذا التعاون امتداداً لسلسلة أعمال بارزة كتبها الأمير فيصل بن تركي خلال الفترة الأخيرة، منها «ماني بناسي» لأميمة طالب، و«خذ عيوني» لماجد المهندس.

يُذكر أن الأمير فيصل بن تركي ارتبط اسمه بأغنيات ناجحة منذ التسعينات وبداية الألفية، من أبرزها: «رجاوي»، و«إنت غير الناس» مع الفنان راشد الماجد، قبل أن يعود أخيراً بمجموعة من الأعمال التي وضعت اسمه مجدداً في دائرة الاهتمام الفني.
