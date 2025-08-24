نفي المطرب المصري حسام حبيب، كل الأنباء التي ترددت حول تعرض شيرين عبدالوهاب لوعكة صحية مفاجئة، ما استدعي ذهاب الأطباء إلي منزلها، مشيراً إلي أن تلك الأخبار ليس لها أساس من الصحة وأنها بخير.

وأصدر حسام حبيب، بياناً صحفياً، يحسم جدل تعرض شيرين عبدالوهاب لأزمة نفسية وعصبية بسبب الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها وخلافها مع محاميها السابق ياسر قنطوش، لافتًا إلى أنها تتمتع بحالة صحية جيدة وكل ما يشيع على مواقع التواصل الاجتماعي عارِ تماماً من الصحة.

واختتم حسام حبيب البيان، بطلب من الجمهور بعدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي مصادر موثوقة دون خروج بيان من شيرين أو الأسرة يوضح التفاصيل.

وكانت مواقع محلية نشرت خلال الساعات الماضية أنباء حول تعرض شيرين عبدالوهاب لأزمة صحية مفاجأة، نتج عنها استدعاء فريق طبي متخصص لمتابعة أزماتها النفسية والجسدية، بعد أزمة البيانات التي كانت بينها وبين المحامي السابق الخاص بها، وهذا ما نفاه حسام حبيب بشكل نهائي.

يشار إلي أن حسام حبيب أعلن، أخيراً، قراراً بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد ياسر قنطوش، حيث قال في بيان رسمي: «أعلن أنني قد شرعت في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد محامي شيرين هو وكل من يستخدم أو يروّج لأقوال غير دقيقة أو مغلوطة تمس سمعتي، وذلك لحماية مصلحتي القانونية والشخصية».