دخلت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، في نوبة بكاء وتأثر بعد سؤال أحد الصحفيين عن توجيه رسالة لصديقتها المطربة المصرية أنغام، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت خضوعها لعمليتين جراحيتين، خلال الأيام الأخيرة، في أحد مستشفيات بألمانيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي في مهرجان قرطاج بتونس.





بكاء أحلام أثناء الحديث عن أنغام

وانتشر مقطع فيديو لبكاء وتأثر أحلام على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث وجه أحد الصحفيين سؤالًا لها عن أنغام، ومن ثم تأثرت كثيرًا وحبست دموعها أثناء الحديث عن أنغام، وقالت إن السؤال أثر بها ولم تستطع استكمال حديثها، وطالبت من الجميع الدعوة لها من أجل عودتها سالمة وتماثلها الشفاء بشكل نهائي.





آخر مستجدات الحالة الصحية لأنغام

ومن جانبه، كشف الإعلامي المصري محمود سعد، آخر مستجدات الحالة الصحية لأنغام، نافياً ما يتم تداوله عن عجز الأطباء عن التدخل الجراحي أو خطورة مفرطة في وضعها.

وأكد محمود سعد خلال مقطع فيديو على حسابه الشخصي بمنصة «فيسبوك» أن أنغام الكثير فقدت من وزنها بسبب عدم تناولها الطعام بالشكل المطلوب، لافتًا إلى أن وضع حالتها الصحية حالياً ليس مخفيا ولكنه صعب.

وأوضح الإعلامي المصري أن سبب الأزمة الصحية لأنغام بأن هناك سائلا يتعلق بإفراز مادة معينة من البنكرياس تعيق اكتمال شفائها، ومن المفترض أن يخرج هذا السائل من خلال درنقة ولكن في بعض الأحيان لا يخرج بشكل كامل فيقوم الأطباء إلى التدخل لشفط السائل جزئياً، وهو إجراء طبي معتاد في مثل هذه الحالات وليس جراحة جديدة.