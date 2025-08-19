حقق الفنان المصري حمزة نمرة مفاجأة كبيرة بدخوله سباق جوائز «غرامي» العالمية لعام 2025، عبر ألبومه الجديد «قرار شخصي»، ليصبح بذلك أول مطرب مصري يشارك رسمياً في أعرق الجوائز الموسيقية بالعالم.

وينافس نمرة في نسخة «غرامي» الـ68 على جائزتَي أفضل ألبوم عالمي (Global Music Album) وأفضل ألبوم للعام (Album of The Year)، وهو ما يمثل نقلة استثنائية للموسيقى المصرية والعربية على الساحة الدولية.

ألبوم «قرار شخصي» ضم 13 أغنية من أبرزها «شمس وهوا»، «طال غيابك»، «كده الأيام»، «عزيز عيني» و«كايرو»، ونجح في فرض تجربة تسويقية مبتكرة بطرح أغانيه على دفعات أسبوعية تصدرت «ترند» المنصات الرقمية أربعة أسابيع متتالية.

ويُعد دخول حمزة نمرة سباق «غرامي» بمثابة تتويج لمسيرة فنية امتدت لأكثر من 20 عاماً، فيما يُنتظر إعلان القائمة النهائية للترشيحات في نوفمبر القادم، تمهيداً لحفل توزيع الجوائز الذي يشهد مشاركة مئات النجوم من مختلف أنحاء العالم.