وسط أجواء ماطرة وحضور رواد الفن انطلقت في محافظة بلقرن برعاية المحافظ محمد بن سعيد بن عامر فعاليات معرض الأقرب الدولي للفنّ التشكيلي 2025.

وأوضح المشرف على المعرض عائض أبو زيد أن المعرض سيستمر حتى 17 أغسطس 2025 ويفتح أبوابه يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً مقدّمًا للزوار تجربة فنية وثقافية متكاملة عبر أركان متنوعة، تشمل ركن الحرف اليدوية المستوحاة من الموروث السعودي الأصيل ومجالس الخطاطين التي تزدان بروائع الخط العربي إضافة إلى استديو الريف الذي يتيح للزوار التقاط صور فنية بلمسات تراثية ومرسم فناني المستقبل المخصص للأطفال لتنمية مهاراتهم الإبداعية.

وأضاف بو زيد أن المعرض يحظى برعاية عدد من الجهات الأهلية في المحافظة فيما يتولى تنظيمه نادي عناقيد بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين المحليين والدوليين، ويهدف المعرض إلى تعزيز الحراك الثقافي والفني في محافظة بلقرن وفتح آفاق جديدة أمام المبدعين، وترسيخ مكانة المحافظة كوجهة ثقافية وفنية متميزة على خارطة الفنون في المملكة.