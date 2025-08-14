تطلق هيئة الأفلام النسخة الثالثة من «منتدى الأفلام السعودي» خلال الفترة من 22 - 25 أكتوبر القادم في مدينة الرياض، تحت شعار «لقاءٌ يغير المشهد»، بمشاركة نخبة من صُنّاع الأفلام، والمنتجين المحليين والعالميين، والخبراء المتخصصين في مختلف مجالات الصناعة السينمائية.

ويأتي المنتدى في نسخة العام الحالي ليواصل دوره محفّزاً رئيسياً في تمكين وتطوير صناعة الأفلام بالمملكة، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات في هذا القطاع الحيوي، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للثقافة المرتكزة على رؤية المملكة 2030، التي تضع تطوير القطاع الثقافي ضمن أولوياتها.

ويمثل المنتدى منصة عالمية تفاعلية تسهم في تحفيز التواصل بين أطراف المنظومة السينمائية كافة، من شركات الإنتاج والتوزيع إلى مزوّدي الخدمات التقنية واللوجستية، إضافة إلى الجهات الاستثمارية وصناديق التمويل، حيث يوفّر مساحة متكاملة لاستعراض فرص التصوير والإنتاج، وبناء الشراكات النوعية، وتعزيز البنية التحتية لصناعة الأفلام محلياً، ودعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال في هذا المجال.

ويشهد المنتدى في نسخته الثالثة تنظيم مؤتمر دولي يقدم أكثر من 30 جلسة حوارية وورشة عمل تتناول تمويل الأفلام وتطوير المحتوى وتنظيم القطاع، إلى جانب فعاليات مصاحبة وورش عمل تخصصية تستهدف تعريف الجمهور والمواهب الشابة بفرص التخصص والمسارات المهنية في هذا القطاع الواعد.

كما يحتضن المنتدى معرضاً موسّعاً يضم أكثر من 130 جهة محلية وإقليمية ودولية، تشمل عدة مناطق مخصصة لشركات الإنتاج والاستوديوهات الإنتاجية، وشركات تأجير المعدات والتقنيات السينمائية، والبرمجيات وما بعد الإنتاج والتقنيات الإبداعية، ومنصات البث والتوزيع والعرض، والجهات الحكومية والتنظيمية في القطاع، والقطاعات ذات العلاقة من المؤسسات التعليمية والجمعيات السينمائية وصناديق التمويل والاستثمار، كما فتح المنتدى باب تسجيل للعارضين عبر الحسابات الرسمية للمنتدى، وأيضاً من خلال الرابط: https://saudifilmconfex.com، للشركات والمؤسسات المحلية والعالمية والجهات الحكومية والتنظيمية، لتقديم مشاريعهم، واستعراض أحدث الابتكارات والفرص في سلسلة القيمة لصناعة الأفلام، وبناء شراكات تسهم في نمو السوق المحلية وتعزز حضور المملكة على خارطة صناعة الأفلام عالمياً.