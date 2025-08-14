أعلن رئيس اتحاد الإنتاج الفني الكويتي خالد الراشد أن الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وكشفت الفحوصات إصابتها بجلطة، موضحاً أنه تم إدخالها «العناية المركزة»، ومُنعت عنها الزيارة حرصاً على سلامتها.

وأكدت الصفحة الرسمية للفنانة على «إنستغرام» أن حالتها الصحية تستدعي الدعاء لها، فيما أعرب فريق عملها و«مؤسسة الفهد» عن أملهم في أن تعود قريباً لجمهورها بكامل عافيتها.

وجاء في بيان لأسرتها: «تعلن أسرة ومحبو الفنانة القديرة حياة الفهد ومؤسسة الفهد أن أمّ الجميع تمر حالياً بوعكة صحية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن يعيدها لمحبيها وهي بأتم الصحة والعافية»، مستشهدين بقوله تعالى: «وإذا مرضت فهو يشفين».

الخبر أثار موجة تضامن واسعة في الوسط الفني، إذ حرص عدد من النجوم والمشاهير على التعبير عن دعمهم، من بينهم ريم ارحمة التي كتبت: «الله يقومها بالسلامة ويبارك في عمرها»، كما شاركت هيلدا ياسين وهبة الدري وآخرون في الدعاء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر ظهور درامي لحياة الفهد في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «أفكار أمي»، الذي جسدت فيه شخصية «شاهة» المرأة القوية التي تفرض سيطرتها على أسرتها، والعمل من إخراج باسل الخطيب وتأليف عبدالمحسن الروضان، بمشاركة نخبة من الفنانين الخليجيين.