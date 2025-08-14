قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، إحالة الفنانة المصرية بدرية طلبة إلى التحقيق الفوري، بعد تداول مقطع فيديو لها عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ترد فيه على شائعة انتشرت أخيرا. وأوضح بيان النقابة أن القرار جاء بالإجماع، نظرا لما بدر منها من «تجاوز صارخ»، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي فنان يخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

وكانت بدرية طلبة قد ظهرت في الفيديو مهاجمة مروجي اتهامات خطيرة طالتها، من بينها التسبب في وفاة زوجها الراحل والاتجار بأعضائه، قائلة بسخرية: «قالوا عني قتلت جوزي وخدت أعضاؤه، منا مافيا بقى»، مضيفة أنها ستقاضي كل من أساء إليها. كما انتقدت ما وصفته بالغيرة والحقد من بعض الفنانين، مؤكدة أنها تمثل بلدها في المحافل الفنية بكل فخر.

وفي مقطع آخر عبر «فيسبوك»، نفت بدرية ما تم تداوله عن القبض عليها، موضحة أنها موجودة في منزلها وبصحة جيدة، وقالت: «أنا مش مقبوض عليا، قاعدة في بيتي وزي الفل»، معربة عن استيائها من سرعة انتشار الشائعات وتصديق البعض لها.