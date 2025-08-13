أعرب الفنان الشاب أحمد عصام السيد عن سعادته بردود الفعل الإيجابية على دوره في مسلسل «كتالوج»، مؤكداً أن العمل حقق نجاحاً جماهيرياً بفضل قصته الواقعية التي تمس كل بيت مصري، وتتناول تربية الأطفال في ظل غياب الأم.

وفي تصريح خاص لـ«عكاظ» أوضح أنه وافق على المشاركة في المسلسل دون تردد، نظراً لاحترافية كاتبه أيمن وتار، ولتميز فريق العمل الذي اعتبر التعاون معه فرصة يعتز بها أي فنان.

وعن كواليس مشاهده المؤثرة مع الفنانة حنان مطاوع، أشار أحمد عصام السيد إلى أنه شعر برهبة كبيرة أمام كاميرا التمثيل معها، لما تتمتع به من احترافية وشعبية واسعة، مؤكداً أن جميع المشاهد كانت صعبة وتتطلب جهداً ووقتاً لإخراجها بالشكل المتميز الذي ظهر على الشاشة.

يذكر أن أحمد عصام السيد ينتمي لعائلة فنية، فوالدته هي الفنانة حنان يوسف، ووالده المخرج المسرحي عصام السيد، وهو خريج المعهد العالي للسينما، وشارك من قبل في أعمال أبرزها «عايشة الدور»، و«آل شنب».



