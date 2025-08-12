وجّهت الفنانة السورية أصالة رسالة دعم للمطربة المصرية أنغام بعد سفرها للخارج للخضوع لعمليتين جراحيتين في الأيام الأخيرة، متمنية الشفاء العاجل لها وتجاوز هذه المحنة الكبرى التي تمر بها.



وكتبت أصالة منشوراً، عبر حسابها الشخصي بـ «إنستغرام»: «الغالية الموهوبة الفنانة الكبيرة، صوت مصر العظيمة نغومة، بدعي ربي بكل ليلة يعافيكي وترجعي إلنا سالمة بصحة تامّة ويخفف عنّك كلّ وجع يا حبيبة ملايين منّ محبينك بكل مكان بها العالم».

وتابعت أصالة:« كلّ أهلك بيدعوا لك ورح ندعي لك أنتِ بطلة ومشوارك كان صعب ودائمًا كنتِ بتفوزي وهالمرّة كمان راح تفوزي مثل عادتك راح تبقي أحلى وأحلى».

وخرج الإعلامي المصري محمود سعد، أخيراً للرد على الأنباء المتداولة حول دخول أنغام ونقلها إلى غرفة عزل ومنع الزيارة عنها بسبب ضعف الجهاز المناعي، الأمر الذي أثار قلق متابعيها بعد انتشاره على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكد محمود سعد في منشوره، أن كل ما يقال حول دخول أنغام ونقلها إلى غرفة عزل هو عارٍ تماماً عن الصحة، مشيراً إلى أنها تتمتع بحالة صحية مستقرة وتتواجد برفقة نجلها عمر في غرفة عادية بالمستشفى.