يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر حفلاً فنياً (الخميس) 21 أغسطس الجاري على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن حفلات موسم جدة.

ونشر حساب «بنش مارك» بوستر الحفل، وأعلن عن موعده وكتب: «قيصر الغناء العربي كاظم الساهر يطل عليكم في ليلة استثنائية!، 21 أغسطس، جدة عبادي الجوهر أرينا، كونوا على موعد مع الفن، العشق، والموسيقى التي لا تُنسى، تطرح التذاكر يوم 12 أغسطس 8 مساءً».

كما نشر حساب موسم جدة على الإنستغرام بوستر الحفل وعلق: «قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر يلتقيكم بأروع الكلمات والألحان، استعدوا لأمسية من الطرب الأصيل 21 أغسطس مسرح عبادي الجوهر أرينا».