اتهمت شمس المغربي، طليقها المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، بخطفها من القاهرة إلى الإسكندرية بالرشاشات، مستعينا بـ4 من البلطجية.

وقالت «شمس» في مقطع فيديو عبر حسابها على «يوتيوب»: «سعد خطفني وأنا حامل في 7 شهور ثم ذهب بي إلى الطبيب لاستخراج طفلتي وبيع أعضائها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم ذلك إلا بعد انتشار وقائع تجارة الأعضاء في مصر مؤخرا والتي أدين فيها مشاهير».

وأوضحت أنها وجهت نحو 45 بلاغا إلى المسؤولين والنائب العام ولم يتم التحقيق فيهم، مناشدة رئيس الجمهورية والحكومة والنائب العام بإعادة حقها، مضيفة: «سعد سحلني وضربني وخطفني وقطع بنتي حتت وباع أعضاءها».