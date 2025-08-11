قدمت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بلاغًا رسميًا إلى مركز شرطة الشيخ زايد ضد طليقها الفنان حسام حبيب، اتهمته من خلاله بالاستيلاء على شيكين بنكيين على بياض من داخل منزلها في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدة سحب الشيكين دون علمها، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات فورية بإبلاغ الجهات الأمنية وإيقاف الشيكات.

وحققت الجهات الأمنية مع حبيب بعد تحرير الفنانة المصرية محضراً رسمياً باتهامه بالسرقة، ومن المتوقع اتخاذ إجراءات قانونية إضافية، تشمل استدعاءات واستجوابات مستمرة حتى كشف ملابسات الواقعة.

وتشهد العلاقة بين شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب حالة من التوتر والصراعات القانونية التي امتدت لسنوات بعد انفصالهما، إذ تصاعدت الخلافات بين الطرفين لتشمل قضايا مالية وإدارية متعددة.