كشف المخرج المصري كريم العدل، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، كواليس التحضير لمسلسل «220 يوم» الذي يجمعه بالفنان كريم فهمي والفنانة الأردنية صبا مبارك، موضحًا أن العمل استغرق عامين من التحضيرات المكثفة. وأشار إلى أن أبرز التحديات تمثلت في صعوبة اختيار مواقع التصوير التي تتطلب مواصفات خاصة تتناسب مع أحداث المسلسل، إضافة إلى تجهيز المؤثرات الخاصة بالمكياج وتعدد المراحل العمرية للشخصيات، مؤكدًا حرصه على متابعة أدق التفاصيل منذ اختيار اللوكيشن وحتى تدريب الفنانين لضمان تقديم عمل متكامل.

وعن تعاونه الثاني مع كريم فهمي، أكد العدل أن هناك «كيمياء فنية» تجمعهما، ما يسهل عملية العمل المشترك، إذ تتشابه وجهات نظرهما في تناول الدراما والسيناريو وأبعاد الشخصيات. وكشف أنه اصطحب كريم فهمي لزيارة أطباء أورام، لفهم الحالة النفسية لمرضى السرطان عن قرب، وهو ما ساعد في رسم الشخصيات بدقة، مشيرًا إلى أن هذه النماذج موجودة في كل بيت، ما يمنح العمل واقعية أكبر.

وفي ما يخص طموحاته المستقبلية، أعرب العدل عن رغبته في تقديم عمل فني عن القضية الفلسطينية بزاوية جديدة غير مطروحة من قبل، بعيدًا عن الأغراض التجارية أو المكاسب المادية، مؤكدًا أن نجاح مثل هذا المشروع يتطلب سيناريو مدروسًا بعناية يلمس وجدان الجمهور ويقدّم رؤية إنسانية وفنية أعمق من الأعمال التقليدية التي تناولت القضية سابقًا.