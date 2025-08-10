أكد الإعلامي المصري محمود سعد، عدم صحة الأنباء المتداولة حول دخول المطربة المصرية أنغام ونقلها إلى غرفة عزل ومنع الزيارة عنها بسبب ضعف الجهاز المناعي، الأمر الذي أثار قلق متابعيها بعد انتشاره على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكد محمود سعد في منشوره، أن كل ما يقال حول دخول أنغام ونقلها إلى غرفة عزل هو عارٍ تماماً عن الصحة، مشيراً إلى أنها تتمتع بحالة صحية مستقرة وتتواجد برفقة نجلها عمر في غرفة عادية بالمستشفى.

وكتب محمود سعد، عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»، وقال: «طلبتم مني اطمنكم على صحة أنغام، هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جداً في المستشفى، في أخبار نشرت إنها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقا، هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها».

وتابع الإعلامي المصري: «زي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدًا، دعواتكم إن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى، وإن شاء الله اطمنكم عليها أول بأول».

وكانت تكللت عملية استئصال جزء من البنكرياس، التي أجرتها أخيراً أنغام بالنجاح، حيث خضعت عملية جراحية ثانية دقيقة جديدة في أحد المستشفيات الكبرى بألمانيا.