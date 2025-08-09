تصدّرت ليدي غاغا، قائمة الترشيحات الرسمية لجوائز «إم تي في» للفيديو الموسيقي لعام 2025، بعد حصدها 12 ترشيحاً، من بينها فئات بارزة مثل «فيديو العام» و«فنان العام» و«أفضل ألبوم»، مدفوعة بزخم التعاون الناجح مع برونو مارس في «Die With a Smile». وحصد مارس 11 ترشيحاً مدعوماً أيضا بتعاونه مع روزي في «APT»، فيما عاد كيندريك لامار إلى المنافسة بقوة عبر «Not Like Us» التي نالت نصيباً وافراً من الترشيحات. وتعكس القائمة مزيجاً من الأسماء المخضرمة والوجوه الصاعدة، مع توسع المنظمين في الفئات هذا العام لتعزيز التنوع الموسيقي وتغطية أوسع للأنماط المعاصرة. وتأتي الترشيحات قبل حفل سيقام في السابع من سبتمبر بمدينة إيلمونت بولاية نيويورك، حيث تتجه الأنظار إلى سباق «فيديو العام»، الذي يجمع أعمالاً حققت حضوراً جماهيرياً ونقدياً لافتاً. وتُقرأ هذه الترشيحات بوصفها مؤشراً على عام موسيقي طاغٍ أعاد للفيديو الموسيقي مكانته كأداة سردية مؤثرة في الساحة العالمية، ومع اقتراب موعد الحفل، تبدو المنافسة مفتوحة على مفاجآت، غير أن تصدر غاغا يُكرّس احتفاظها بقدرتها على توجيه المشهد وإملاء إيقاعه، وسط متابعة جماهيرية واسعة وترقب نتائج الفئات الكبرى.