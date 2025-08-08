تكللت عملية استئصال جزء من البنكرياس، التي أجريت أمس (الخميس)، للفنانة المصرية، أنغام، بالنجاح، حيث أجريت عملية جراحية ثانية دقيقة جديدة في أحد المستشفيات الكبرى في ألمانيا.

وطمأن الإعلامي المصري محمود سعد، جمهور أنغام، على آخر تطورات حالتها الصحية، مؤكداً أنها استأصلت جزءًا من البنكرياس وتتمتع حالياً بصحة جيدة.

وكتب محمود سعد، في منشور، عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»: «حمد لله على سلامة أنغام، زي ما قلتلكم إمبارح، أنغام دخلت غرفة العمليات علشان تشيل الجزء المتبقي من الكيس اللي على البنكرياس، مع جزء صغير منه».

وتابع: «العملية كانت دقيقة ومش سهلة، بس الحمد لله مرت على خير وكانت ناجحة وهي كويسة الحمد لله، إن شاء الله تتعافى أنغام بسرعة وترجع بألف سلامة».

ومن جانب آخر، حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على توجيه رسالة دعم لأنغام بعد تعرضها لوعكة صحية أخيراً، منهم الإعلامي عمرو أديب، والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة كندة علوش، والفنانة نبيلة عبيد، والسيناريست تامر حبيب، ويسرا، وغيرهم من النجوم، مؤكدين مكانتها الكبيرة في وجدان الجمهور المصري والعربي.