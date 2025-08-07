يشارك الفيلم السعودي «المجهولة» للمخرجة هيفاء المنصور في الدورة الخامسة لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي ضمن قسم «Centerpiece» الذي يحتفي بالأصوات السينمائية الجريئة من حول العالم.

وينتمي الفيلم إلى فئة أفلام الجريمة والتشويق المعاصر، وتدور أحداثه حول العثور على جثة فتاة مراهقة في منطقة صحراوية نائية، من دون أن يُطالب بها أحد.

ويُعد «المجهولة» الفيلم الروائي الطويل الثالث للمخرجة هيفاء المنصور، بعد فيلمها الرائد «وجدة» (2012)، أول فيلم سعودي طويل من إخراج امرأة، وفيلم «المرشحة المثالية» (2018) الذي مثّل المملكة في عدة مهرجانات عالمية.

ويشهد هذا العمل التعاون الثاني بين المنصور والممثلة السعودية ميلا الزهراني، بعد أن أدت دور البطولة في «المرشحة المثالية»؛ ويشارك في البطولة أيضًا كل من شافي الحارثي وعزيز الغرباوي.

وأكدت المخرجة المنصور، في تصريحات إعلامية بأن فيلم «المجهولة» يشكل تجربة مختلفة عن أعمالها السابقة. وأضافت «أردت من خلال (المجهولة)، تقديم فيلم يوازي بين البُعد الجماهيري والطابع الفني، ويطرح قصة نسائية مشوّقة تعكس واقع التغيير الذي نعيشه في السعودية».