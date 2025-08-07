استضافت واجهة الرياض أمس العرض الأول الخاص للفيلم السينمائي السعودي «قشموع»، بحضور أبطال العمل وعدد من الفنانين والفنانات.

وقال الفنان السعودي سعيد صالح: «قصة قشموع من القصص الجميلة وكتبها الفنان الرائع محمد الراشد بعناية، وكذلك عمل كاركتر قشموع بطريقة جذابة ورائعة وجميلة، وتشجعت للاشتراك في العمل كونه يضم الفنانين محمد الجبرتي، وعلي الحميدي فهما ليسا مجرد ممثلين، بل صديقين عزيزين، وأتمنى أن يحب المشاهدون العمل، فالقصة كُتبت بطريقة جميلة وكذلك أداء الشخصيات كان رائعاً».

وعن رأيه بالسينما السعودية أكد بأن المجال الفني يشهد تطوراً كبيراً يسمح للفنانين بخوض تجارب كبيرة، وبشكل جديد على السينما السعودية، واليوم يلاحظ الجميع أن السينما في السعودية بدأت تكبر وتحقق قفزات عالمية وليست محلية فقط، وذلك يعود بفضل الدعم الذي نحصل عليه من دولتنا الحبيبة، وأصبحت أفلامنا تُقدم للعالم والجميع يُشيد بها، ونسعد بما وصلنا له وإلى ما ستصل إليه مستقبلاً.

وتابع «سعيد» قائلاً: «نحن نحب الجمهور السعودي كثيراً ونحترم ذائقتهم الفنية أكبر مما تتخيلون، لأن جمهورنا السعودي ولله الحمد ذو ذائقه وثقافة كبيرة جداً، لذلك نعمل لإرضائهم وإسعادهم وإن شاء الله نكون بقدر المسؤولية».

وفيلم «قشموع» من إخراج معتز التوني، تأليف محمد الراشد، ومحمد عجيلة، ومن بطولة محمد الراشد، محمد الجبرتي، سعيد صالح، أصايل محمد، سالم الخزيم، نواف السليمان، بدر محسن، بيومي فؤاد، عهود السامر، سارة الجابر، وفتون الجار الله».

تدور أحداثه حول شاب يُدعى «قشموع» يقع في مشاكل متنوعة ومختلفة، ويحاول دائماً البحث عن حلول، لكن يقف الحظ ضده ويقع بمأزق، ويحاول جاهداً إرضاء والدته وأبناء الحي الذي يسكن به والذين لم يسلموا منه أيضاً ومن مشاكله، ويحاول هذا الشاب جاهداً أن يكون له قيمة في مجتمعه.