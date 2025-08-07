أعربت الفنانة السورية نسرين طاقش، عن سعادتها بتفاعل الجمهور ونجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان «روقان»، التي تنافس بها ضمن أغاني موسم صيف 2025، كاشفة جديد أعمالها القادمة.

وأكدت نسرين طافش في تصريح خاص لـ«عكاظ» أنها سعيدة بتفاعل الجمهور وتصدر أغنيتها «روقان» ضمن قائمة أفضل 10 أغانٍ عربياً على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بعد أقل من أسبوع على طرحها، مشيرة إلى أن الجمهور أحب الأغنية؛ لأن كلماتها خفيفة ومناسبة لأجواء الصيف.

وعن سر اختيار اسم الأغنية بعنوان «روقان»، أوضحت نسرين أن الجميع يحتاج للهدوء والسلام النفسي والروقان في حياته كي تكون أفضل ونستطيع الاستمرارية في مشوار الحياة، لذلك فُضلت اختيار اسم الأغنية بروقان، الذي نحتاجه بحياتنا اليومية ورسالة لطاقة إيجابية التي نحتاجها كي ننجح للأمام.

ورداً عن جديد أعمالها الفنية القادمة، أعلنت طافش أنها تحضر لأكثر من مشروع فني أبرزها مشاركتها في موسم دراما رمضان لعام 2026 وأيضاً تجهيزها لفيلم سينمائي جديد.

يذكر أن نسرين طافش طرحت أغنية «روقان» الأربعاء الماضي على موقع يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا والموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات الشاعر محمود الغنيمي، ألحان مصطفى بسي، توزيع محمود الشاعري، وإخراج الفيديو كليب حسام الحسيني.