رغم بوادر الانفراج التي ظهرت أخيراً، عادت أزمة منع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر إلى نقطة الصفر، بعد تصريحات جديدة أطلقها نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل، أكد فيها تمسكه بإجراء تحقيق رسمي في الواقعة، ومثول راغب أمام لجنة التحقيق المختصة.



ونفى كامل أن يكون الهدف من التحقيق فرض غرامة مالية أو قبول أي تبرعات مادية، مؤكدًا أن القضية تتعلق بتطبيق القانون واحترام الإجراءات النقابية.



وعلى الرغم من تدخل وسطاء لتهدئة الوضع، وكتابة راغب علامة لمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل في مضمونها أن الأزمة أوشكت على الانتهاء، لكن مصطفى كامل في تصريحاته الأخيرة، أكد أن الواقعة لن تمر مرور الكرام، وقال إنه متمسك برأيه ولن يلتفت لآراء الآخرين.

وأشار كامل في لقائه الأخير إلى أن سلوك الفنان راغب علامة على المسرح يتنافى مع العادات والتقاليد المصرية، وأكد أن الأمر لم يقتصر على معجبة واحدة، بل كان هناك أكثر من واقعة في هذا الحفل تم رصدهم من خلال مقاطع مصورة عبر السوشيال ميديا، وهذا سلوك لا يتماشي مع المجتمع المصري وقد يفتح المجال لغيره من النجوم للقيام بمثل هذا السلوك.



وأضاف لن نمنح راغب علامة أي تصاريح لإقامة أي حفلات فنية في مصر إلا بعد التحقيق في الواقعة، وبذلك يصبح حفله المقبل في مراسي بالساحل الشمالي يوم 18 سبتمبر م معلقًا.

وعن إمكانية حل الخلاف بتطبيق غرامة، قال: «نقابتنا لا تأخذ تبرعات، ولسنا جهة لجمع التبرعات أو فرض الغرامات، بل نطبق القانون، وحتى الآن علاقتي براغب قائمة على الاحترام، لكن لا يمكن إنهاء الموضوع من دون تحقيق رسمي».