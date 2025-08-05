كشف الفنان المصري أحمد العوضي، التفاصيل الأولى لفكرة مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان «علي كلاي»، الذي سينافس به في موسم رمضان 2026، مؤكداً أن العمل سيدور في إطار قصة شعبية.

وقال أحمد العوضي خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»، إن مسلسله الرمضاني الجديد سيكون مختلفاً عما قدمه من قبل في أعماله الدرامية، متوقعاً أن يكون «رقم واحد» في الموسم، لأن «تيمة» العمل ستدور حول إطار بطل شعبي.





وتابع العوضي: «هعملكم مسلسل هيبقى رقم واحد، وآه البطل هيطلع جدع وبيضرب الناس كلها وابن بلد، ما هو اسمه البطل ليه؟ عشان يبقى كويس وتبقى عايز تقلده وتخلي أخوك الصغير زيه اطلعه وحش ليه؟ ما أطلع حلو».

ويقوم صناع العمل حالياً بوضع اللمسات النهائية على المسلسل تمهيداً لبدء التصوير خلال الفترة القادمة، والمسلسل سيكون من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.





يذكر أن أحمد العوضي نافس في موسم رمضان 2025 بمسلسل «فهد البطل» الذي شارك فيه كل من: أحمد عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، عصام السقا، لوسي، كارولين عزمي، عايدة رياض، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، صفوة، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.