كشفت مصادر مطلعة تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام، مشيرة إلى أنها مازالت تمرّ بأزمة صحية حادة نسبيًا، وسط حالة من الترقب الشديد بين جمهورها ومحبيها. حيث خضعت لجراحة دقيقة في أحد مستشفيات العاصمة الألمانية برلين، تضمنت استئصال «كيس» من البنكرياس باستخدام المنظار عبر الفم، وفقًا لتقارير عدة وسائل إعلامية عربية ومصادر طبية.وأكدت المصادر أن التشخيص الطبي يشير إلى خضوعها حاليًا لجلسات علاجية دقيقة ومتابعة يومية من فريق طبي متخصص.ووصفت الحالة بأنها «حساسة»، مع التأكيد على أن حالتها مستقرة وتستجيب للعلاج، وتتناول الطعام، وتتحرك داخل غرفتها رغم وجود ألم مستمر، وسط توقعات خروجها من المستشفى خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، شريطة استمرار التحسن.