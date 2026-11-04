يواجه مرضى ومراجعو مركز طب الأسنان التخصصي ومركز الغدد الصماء والسكري في أبها، معاناة متزايدة لعدم كفاية مواقف السيارات داخل فناء المركزين، ما يضعهم أمام تحدٍ يومي، خصوصاً خلال أوقات الذروة التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المرضى ومرافقيهم للحصول على الخدمات الصحية ومراجعة المواعيد الطبية.

وتتمثل المشكلة في اضطرار بعض المراجعين إلى الدوران داخل الموقع بحثاً عن موقف شاغر، أو الوقوف في مواقع بعيدة عن المداخل، الأمر الذي يضيف أعباءً إلى رحلتهم العلاجية، وقد يتسبب في تأخرهم عن مواعيدهم، بدلاً من الوصول إلى منشأة صحية توفر لهم بيئة مهيأة تسهّل حصولهم على الرعاية اللازمة.

معاناة يومية

وأوضح محمد البجادي لـ«عكاظ»، أن أهمية توفير مواقف مناسبة تتزايد في ظل طبيعة الخدمات التي يقدمها مركز طب الأسنان التخصصي ومركز الغدد الصماء والسكري، مشيراً إلى أن بعض المراجعين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، أو ممن يحتاجون إلى مساعدة مرافقيهم للوصول إلى العيادات.

وأضاف، أن توفير مواقف كافية لا يُعد مجرد جانب تنظيمي أو خدمة إضافية، بل يمثل عنصراً مهماً في تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، وتقليل المشقة على المرضى، وتحسين تجربتهم منذ لحظة وصولهم إلى المركز وحتى مغادرتهم.

وأشار إلى أن البحث المستمر عن موقف قد يزيد الازدحام داخل الفناء وفي محيط المركزين، ما يستدعي تنظيم حركة السيارات، وتحديد المسارات بوضوح، والمحافظة على الممرات المخصصة لوصول المرضى، وعدم إشغال المواقع التي ينبغي أن تظل متاحة للحالات التي تحتاج إلى وصول قريب وسريع.

حلول مقترحة

من جانبها، أكدت ريم القحطاني، أن معالجة نقص المواقف تتطلب إجراء دراسة ميدانية لحجم الإقبال على المركزين، وحصر المواقف المتاحة فعلياً، وتقييم مدى ملاءمتها لأعداد المراجعين، مع دراسة الحلول الممكنة للتخفيف من الازدحام.

وأوضحت، أن الحلول المقترحة تشمل إعادة تنظيم المواقف الحالية والاستفادة من المساحات المتاحة داخل الفناء، وتخصيص مواقف واضحة وقريبة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان الالتزام باستخدامها وفق الأنظمة، إلى جانب توفير مواقع مناسبة لإنزال المرضى ومرافقيهم بالقرب من المداخل، دون إعاقة حركة المركبات.

وأضافت، أن الحلول تتطلب أيضاً دراسة إمكانية إنشاء مواقف إضافية أو الاستفادة من مواقع مجاورة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحسين اللوحات الإرشادية، وتنظيم حركة الدخول والخروج، للحد من الازدحام والوقوف العشوائي.

مطالب بالتدخل

وطالب عيسى الربعي وعبدالله عسيري وناصر الحميدي، إلى جانب العديد من المراجعين، الجهات المسؤولة عن تشغيل المركزين وإدارة المرافق الصحية في أبها، بالوقوف ميدانياً على المشكلة والاستماع إلى ملاحظات المستفيدين، ووضع حلول عملية ومستدامة تتناسب مع أعداد المراجعين وحاجاتهم.

وأكدوا، أن هذه المعاناة اليومية تستدعي اهتماماً عاجلاً، لافتين إلى أن جودة الخدمات الصحية لا تقتصر على ما يُقدم داخل العيادات، بل تشمل أيضاً سهولة الوصول إلى المنشأة، وتوفر المواقف المناسبة، وتهيئة البيئة المحيطة بها بما يحفظ راحة المرضى والمراجعين ويسهّل حصولهم على الخدمات الصحية.