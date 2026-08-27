عتق الرقبة لا أظنه ينحصر في إطلاق إنسان من السيف، ولا ينبغي أن نختزل هذا المعنى الواسع في صورة واحدة من صور النجاة.

فالإنسان قد يكون مقيداً بما هو أشد من الحديد، أو أسيراً لدَينٍ أثقل كاهله، أو مرضٍ عطّل حياته، أو جوعٍ أنهك جسده، أو ظلمٍ سلبه حقه، أو خوفٍ أفقده الطمأنينة. وكل قيد منها يحتاج إلى من يراه قبل أن يسعى إلى كسره.

قد تكون النجدة في إنقاذ إنسان من القصاص، أو قضاء دينه، أو علاجه، أو إطعامه، أو رفع الظلم عنه، أو منحه فرصة يستعيد بها قدرته على الاعتماد على نفسه.

ومع ذلك، فثمة فرق بين المعنى الشرعي الدقيق لعتق الرقبة واستعماله بمعناه الإنساني والمجازي، فالعتق في الاصطلاح الفقهي له دلالته وأحكامه الخاصة، ولا يصح أن تختلط به سائر أبواب البر والإحسان، لكن اتساع مفهوم التحرير في الخطاب الإنساني لا ينتقص من دقة المصطلح الشرعي، بل يفتح أعيننا على صور أخرى من المعاناة التي قد يعيشها الإنسان وهو حر في جسده، مكبّل في حياته.

فربما كان أعظم ما يمكن أن يفعله المرء، أن يكتشف قيداً لا يراه أحد، ثم يمد يده لمن أثقله، لا ليمنحه شيئاً عابراً، بل ليعيد إليه قدرته على الوقوف والحياة بكرامة.

‏أخيراً

فالعتق ليس دائماً إنقاذاً من السيف، ولا اختزالاً للمعنى الواسع في صورة واحدة من صور النجاة، قد يكون إنقاذاً من كل ما يجعل الإنسان يعيش أسيراً وإن كان بلا أغلال.